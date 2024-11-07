Квадратура Трампа: в Вашингтоне есть много идей замирения на Украине, но ни одна из них не подходит России

The Wall Street Journal со ссылкой на своих конфидентов в окружении избранного президента Трампа пишет, что советники последнего предлагают ему следующий план решения украинской проблемы: заморозку боевых действий по линии фронта, «закрепление» за Россией уже занятых ею территорий, но без бридического признания их российскими, демилитаризованную зону и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет.