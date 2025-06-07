Чиновники не смогут получить оружие без медосмотра и обучения. Решение МВД

Министерство внутренних дел отменило положение, позволяющее высокопоставленным лицам получать лицензию на ношение огнестрельного оружия без прохождения медицинского осмотра и без обязательного курса обучения.
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