Туристы описали поездку в Дагестан фразой «самое большое разочарование»

Российские туристы побывали в Дагестане и описали поездку фразой «самое большое разочарование». По словам путешественников, вода в Каспийском море мутная и грязная, дополнительных услуг на пляже почти нет.
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