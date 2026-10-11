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Мировое обозрение

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«Город может спать спокойно»: Мост в Киеве обтянули чахлой антидроновой сеткой

«Город может спать спокойно»: Мост в Киеве обтянули чахлой антидроновой сеткой

Главное в тезисах: Тезис 1: В Киеве 11 октября ещё одну переправу через Днепр — предположительно Южный мост — обтянули сетчатыми конструкциями для защиты от беспилотников.

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