Сотрудник «Крымэнерго» обвиняется в получении особо крупной взятки

Инженер «Крымэнерго» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, к инженеру технического аудита Симферопольского РЭС обратился предприниматель с просьбой сократить сроки техприсоединения к электросетям завода по производству бутилированной воды, за что сотрудник «Крымэнерго» потребовал благодарность.