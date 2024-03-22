Сотрудник «Крымэнерго» обвиняется в получении особо крупной взятки

Инженер «Крымэнерго» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, к инженеру технического аудита Симферопольского РЭС обратился предприниматель с просьбой сократить сроки техприсоединения к электросетям завода по производству бутилированной воды, за что сотрудник «Крымэнерго» потребовал благодарность.
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