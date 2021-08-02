Прозвище для матёрого прораба

Я работаю секретаршей в одной строительной фирме. Недавно в кабинет начальника, даже не поздоровавшись со мной, влетел наш старенький прораб Иваныч и заорал: — Шеф, у нас на объекте перфоратор сломался, срочно надо заменить! В общем, я поехал в магазин за новым, а пока еду — позвоните им и оплатите по безналу! Начальник, по уши погружённый в бумаги и говорящий по телефону, раздражённо крикнул в ответ: — Блин, Иваныч, не видишь, что я делаю? Сам звони! Вон у Инны возьми мою записную книжку, найди там магазин инструментов «Энтузиаст».