«Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Горшкова. Классен может уйти в аренду (Metaratings)

На данный момент сторонами обсуждаются детали контракта, как сообщает Metaratings. При этом защитник Леон Классен может покинуть московский клуб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Овечкин заказал торт за 250 тысяч рублей весом больше 30 кг и высотой в 120 см на 4-летие сына: «В нижнем ярусе – гараж, дверь вспыхнула огнем, оттуда выехала фигурка именинника»
- Пакетт о возможности сыграть за сборную России с Кучеровым: «Было бы здорово. Не знаю, попал бы я в состав, но мне бы хотелось сыграть еще раз вместе с ним»
- Ландо Норрис: «В моем исполнении это была практически идеальная гонка. Просто мне немного не повезло»
Свежие комментарии