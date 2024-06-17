В интернете вспомнили о машине с самым большим пробегом в мире

В современном мире высоким пробегом автомобиля считается цифра в 100 тысяч километров, но одному представителю шведского автопрома она может показаться крайне забавной, ведь он сумел проехать в 50 тысяч раз больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии