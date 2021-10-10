Безальтернативные выборы в РПЛ, Фьюри нокаутировал Уайлдера, рекорды Роналду и Туктамышевой, Рангник, Джеррард или Лэмпард в «Ньюкасле» и другие новости

Всем доброе утро! Воскресенье плавно сменяет субботу, как и решающие матчи Лиги Наций плавно сменяют россыпь отборочных игр к ЧМ-2022, отгремевших вчера.
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