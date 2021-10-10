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Безальтернативные выборы в РПЛ, Фьюри нокаутировал Уайлдера, рекорды Роналду и Туктамышевой, Рангник, Джеррард или Лэмпард в «Ньюкасле» и другие новости

Безальтернативные выборы в РПЛ, Фьюри нокаутировал Уайлдера, рекорды Роналду и Туктамышевой, Рангник, Джеррард или Лэмпард в «Ньюкасле» и другие новости

Всем доброе утро! Воскресенье плавно сменяет субботу, как и решающие матчи Лиги Наций плавно сменяют россыпь отборочных игр к ЧМ-2022, отгремевших вчера.

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Лена Мисько
❗️52-летний немец Маркус Гисдоль — основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива», пишет Константин Алексеев. Гисдоль был ассистентом Ральфа Рангника в «Шальке», возглавлял «Хоффенхайм», «Гамбург» и «Кельн». Все три клуба он принимал в зоне вылета, сохранял им прописку в Бундеслиге, а покидал снова в зоне вылета.
Ruslan Zakirov
Если Карпину и дальше будет так фортунировать, то он так и без работы в Локомотиве останется.
Лена Мисько
фортунировать - это что за слово? )
Ruslan Zakirov
Сам придумал. От слова "фортуна". Везением то, что было в последнем матче сборной назвать нельзя.
Лена Мисько
вот бы ты мне еще и разницу объяснил между фортуной и везением ....
Лена Мисько
🔥В финале Лиги наций встретятся сборные Испании и Франции. Испанцы в полуфинале турнира прервали 37-матчевую серию итальянцев без поражений, а сборная Франции, проигрывая после первого тайма бельгийцам со счетом 0:2, сумела отыграться и в концовке встречи вырвать победу. 🏆 Кто же станет вторым в истории победителем Лиги наций? 10 ОКТЯБРЯ. ЛИГА НАЦИЙ. ИСПАНИЯ — ФРАНЦИЯ. 21:45 МСК
Лена Мисько
«Текстильщик» объявил о назначении Андрея Аксенова на пост главного тренера клуба. Ранее специалист тренировал молодежную команду ЦСКА.
Лена Мисько
судя по комментариям болельщиков ЦСКА, для них это большая потеря
Лена Мисько
"Атлетико Минейро", может, и остался без международного трофея, зато на всех парах мчится к своем первому за полвека чемпионству. Ночью черно-белые обыграли "Сеару" (3:1), Халк оформил дубль, еще один мяч на счету Диего Косты. У Халка уже 10+6 в 23 матчах чемпионата. А отрыв "Минейро" от ближайшего конкурента составляет 11 очков. Правда, у "Фламенго" еще две игры в запасе.
Лена Мисько
Долгожданный сиквел нашумевшего кассового хоррора 2009 года 🙈
Лена Мисько
⚡️ Московский «Локомотив» достиг договорённости по условиям контракта с Маркусом Гисдолем. — В ближайшее время немецкий специалист займёт должность главного тренера команды.
Лена Мисько
❗️@alexeevkv: Маркус Гисдоль считается специалистом по прессингу, а вот постановка созидательной игры — не его конек.
Лена Мисько
K/On/Off, [10.10.21 12:41] Локомотив уволил Николича, к которому особо вопросов не было, выплатив 3млн€ отступных. А сегодня объявили, что главным тренером «Локомотива» станет немец Маркус Гисдоль. Ранее он возглавлял: Хоффенхайм - клубный антирекорд по пропущенным мячам, уволен в 2015 (пришёл в 2013) Гамбург - пришёл в сентябре 2016, а в январе 2018 года уволен из-за неудовлетворительных результатов Кельн - 14 место, 16 место - половина матчей проиграна. А руководство Локомотива логику своих действий может объяснить? Или при новом менеджменте достаточно немецкого паспорта?
Лена Мисько
самое противное, что Локо и не думал назначать Тедеско, зато в СМИ на него ушат помоев вылили за слухи. Классика
Ruslan Zakirov
Сейчас уже начали отходить от высокого прессинга и контрпрессинга. После выхода статьи, которую я здесь уже размещал и Чемпионата Европы, любой приличный тренер знает этот вариант с выставлением двух центральных по краям и использованием вратаря для розыгрыша чтобы через несколько поперечных передач после вытягивания на себя соперников следует проникающая передача на одного из опорников в центральную треть поля.
Лена Мисько
вообще ничего не знаю про новоназначенного ГТ Локо. Но вот знающие люди рассказывают; послушаем, кажется, будет весело. **** Он Эйр | Роман Нагучев, [10.10.21 13:03] Маркус Гисдоль в Локомотиве. Совершенно необъяснимое назначение. Рангник, как известно, за строгое следование определенной игровой философии, дисциплине, но Маркус Гисдоль и его команды были абсолютным антиподом всем редбуллам. В бундеслиге Гисдоль прославился так: В сезоне 12/13 принял Хоффенхайм и героически спас его от вылета в последнем туре волевой гостевой победой над Дортмундом. Там было два пенальти Салиховича в последние 10 минут и на второй Кевин Гросскройц встал в ворота. В стыках Хоффенхайм легко размотал Кайзерслаутерн. Оставшись в элитной лиге, Хоффенхайм и Маркус Гисдоль решили праздновать весь следующий сезон и каждый их матч был подборкой голов и опасных моментов длиной в полтора часа. Хоффенхайм занял 9 место с показателем голов 70:72!! 142 гола в 34 играх Хоффенхайма! 4,17 в среднем за игру! В том сезоне они трижды сыграли 3:3 и три раза вместе с соперниками настреляли по восемь мячей на двоих - 6:2, 6:2 и 4:4. В Кёльне совсем недавно было примерно то же. Помните, Марко Николич штамповал победы 1:0? Забудьте.
Лена Мисько
Ложа прессы, [10.10.21 13:33] 🚂 Клуб друзей Рангника Основная, если не единственная причина назначения Маркуса Гисдоля главным тренером «Локомотива» — дружба с Ральфом Рангником. Сразу после прихода немцев в клуб было понятно, что они приведут своего человека, и уход Марко Николича — просто вопрос времени. Была надежда, что этот свой тренер будет хоть чем-то известен, кроме знакомства с Рангником (Гисдоль был помощником главного тренера в «Шальке»). Результаты его работы в «Хоффенхайме», «Гамбурге» и «Кельне» — неудовлетворительные. Ему удавалось спасать команды от вылета, но не более. Казалось, что у «Локомотива» немного другие задачи, которые Николич, к слову, выполнял. 📕 Под руководством Гисдоля в сезоне-2013/14 «Хоффенхайм» финишировал девятым, забив 72 гола (что является рекордом клуба) и пропустив 70 мячей (что, в свою очередь, является клубным антирекордом). ❗️После увольнения из «Хоффенхайма» он сидел без работы почти год, после ухода из «Гамбурга» — почта два года. Из «Кельна» его «попросили» в апреле, и новый клуб в Германии он себе снова быстро не нашел. На помощь пришел старый друг Ральф, уволивший неугодного Николича и поставивший на это место полностью удобного для себя человека. А если не получится, можно будет отдохнуть еще годик, получив, не сомневаюсь, очень приличную неустойку. @pressbox
Лена Мисько
Возможно Рангник, с его опытом, просто видит что именно этот тренер ставит игру, годную для РПЛ... Хотя я то надеюсь, конечно, что нет и просто именно этот Гисдоля согласился отдавать ему 90% огромной своей зарплаты.
Лена Мисько
Интересно кто в Локо столько забивать будет? Камано или Смолов?
Лена Мисько
Практически от первоисточника. Многое стало понятнее.... хотя все это по-прежнему выглядит странно **** Переводчик Петржелы🔭, [10.10.21 14:17] Почему Гисдоль в "Локо". Попытка собрать мысли. Команда постепенно вошла в штопор, откуда ее надо быстро вытащить. Отваги и оптимизма Гисдолю не занимать, как я уже писал, он амбициозен и хочет работать даже когда все кругом против него. В принципе, у меня до сих пор на компе скачанный матч с "Шальке" двухлетней давности, когда "Кельн" показал образцовый футбол, к которому предлагают стремиться все футбольные теоретики. Быстро, мощно, отбор и переход в два-три паса - словом, топ. Гисдоль когда-то спас "Хоффенхайм" в переходных матчах с "Кайзерслаутерном", и Ральф был впечатлен, какой быстрый эффект принес этот, мягко говоря, не слишком глубокий, но эффективный спасатель. Долго эффект Гисдоля, впрочем, не длится, последние стадии разложения при нем выглядят, как недавний матч Россия - Словакия. Так что, полагаю, контракт до мая - компромисс, на который пошел Ральф, с учётом того, что остальные ребята пока отказались ехать в Москву (Теди тоже) по тем же самым семейным обстоятельствам. Развитие игрокам, вроде Тикнизяна и Марадишвили он вряд ли даст, но бегать будут, как подорванные (вопрос, куда). Гисдоль точно не был первым номером, если бы так было, я бы сильно обеспокоился насчёт самочувствия Рангника.
Лена Мисько
Болельщики «Локо» не понимают, что происходит. Понимают ли в РЖД? Возможно, боссы «Локо» объясняют что-то руководителю РЖД Олегу Белозерову, но не пора ли подумать о болельщиках? https://sport-express.ru/football/rfpl/reviews/lokomotiv-naznachil-markusa-gisdolya-glavnym-trenerom-mnenie-bolelschikov-1844553/
Лена Мисько
Решающие битвы Лиги наций сегодня ворвутся в наш эфир 😍 Сначала разогрев: в 17:00 покажем второй тайм игры за третье место между Италией и Бельгией (с самого старта – на Матч! Футбол 1 (https://matchtv.ru/channel/futbol-1)) 🇮🇹🇧🇪 А в 21:35 за дело возьмутся главные звезды вечера. Финальная встреча между Испанией и Францией точно будет огненной 🔥 Смотри реально большой футбол на Матч ТВ: https://matchtv.ru/on-air
Лена Мисько
30 минут - голов нет
Лена Мисько
но красиво играют )

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