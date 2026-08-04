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Авто - Мото - Новости

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Aston Martin подготовил пять уникальных автомобилей для Америки

Aston Martin подготовил пять уникальных автомобилей для Америки

Aston Martin подготовил пять уникальных автомобилей для Америки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Грядущий Конкурс элегантности в калифорнийском Пеббл-Бич (откроется 16 августа) рискует стать ареной ожесточенного противостояния между колористами и малярами различных спортивных и люксовых автомобильных марок.

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