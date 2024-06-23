Ученые научились обращать старение вспять

Американские ученые научились, влияя на активность фермента теломеразы, обращать вспять старение. Теломераза (TERT) – фермент, который восстанавливает теломеры (участки ДНК, содержащие повторяющиеся последовательности, которые укорачиваются с каждым делением клетки) на концах хромосом.
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