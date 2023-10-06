Подарок Путину от ООН. Неожиданные заявления к дню рождения президента

Буквально ко дню рождения президента России Владимира Путина Конференция ООН по торговле и развитию неожиданно резко улучшила свои ожидания по темпам роста российской экономики – до 2,2% по итогам 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии