В Московской области открылись новые площадки для торжественной регистрации браков

В Московской области открыты дополнительные площадки для торжественной регистрации браков. По словам министра социального развития региона Андрея Кирюхина, в настоящее время в регионе функционируют 58 выездных площадок, к которым с начала этого года добавился еще 31 объект.
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