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Комментарии
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Александр Ляшенко
Каков смысл в этой куче Кг букв,зачем?
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16 час.
Natalija Osminina
А мне понравилось. Сатира. Горько и смешно.
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13 час.

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