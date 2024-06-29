Василий Вереск Бомба! Такого вы не увидите больше нигде! Звезда экрана смело сфотографировалась… ОДЕТОЙ! Взрывная фотосессия! Сенсация! Сегодня в новостных выпусках газет и каналов вдруг написали о чём-то… хорошем!!! Это не-ве-роятно! Спешите видеть! Эксклюзивный репортаж о… честном чиновнике! Удивительные события! Только у нас! Парламентские вести.
Сенсация!
Комментарии
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Александр Ляшенко
Каков смысл в этой куче Кг букв,зачем?
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16 час.
Natalija Osminina
А мне понравилось. Сатира. Горько и смешно.
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13 час.
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