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Домашние цукаты из имбиря

Никого не удивить подарком в виде магазинных конфет. А вот цукаты из имбиря, красиво упакованные в стильную коробочку, приготовленные собственноручно, возможно с добавлением ломтиков других сушеных лакомств – действительно приятный знак внимания.

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