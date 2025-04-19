Эксперт дала советы столкнувшимся с агрессией руководителя сотрудникам

Отношения с непосредственным руководителем играют ключевую роль в удовлетворенности работой. При этом негативные высказывания начальника могут повлиять на атмосферу в коллективе, отметила руководитель практики «Финансовые институты», карьерный консультант CORNERSTONE Оксана Семенова.