Эксперт дала советы столкнувшимся с агрессией руководителя сотрудникам

Отношения с непосредственным руководителем играют ключевую роль в удовлетворенности работой. При этом негативные высказывания начальника могут повлиять на атмосферу в коллективе, отметила руководитель практики «Финансовые институты», карьерный консультант CORNERSTONE Оксана Семенова.
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