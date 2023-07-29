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«Крылья» готовы предложить за Оздоева около 1 млн евро и платить ему 50 млн рублей за сезон

По информации Sport24, «Крылья Советов» готовы предложить за Оздоева около 1 млн евро, а самому футболисту платить зарплату в районе 50 млн рублей за сезон.

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