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В Одессе убиты те, кто мог подорвать "Северный поток". 18 элитных подводников спецназа Британии

В Одессе убиты те, кто мог подорвать "Северный поток". 18 элитных подводников спецназа Британии

Все-таки начинаешь по-тихоньку верить, что все изверги и преступники со временем будут наказаны.

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Комментарии
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А Кудасов
Зря, не зря. Одно сказать, а сказывалось, говорилось, обещалось весьма долго и очень не мало, другое сделать. Сказанное хоть и не воробей, но похожее, сделанное - его нельзя не заметить как и не сделанное. А как говорят: &quot;Обещаниями сыт не будешь&quot;.
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12 час.
степан дунов
Это хорошо но вот почему до сих пор нет ударов по логову этих змей в Киеве. Давно пора уничтожить ихнюю власть во главе с зелей.
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12 час.
W
Walery
Зелю необхожимо гласно судить и подвесить за ноги ...
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11 час.

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