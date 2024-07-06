В Одессе убиты те, кто мог подорвать "Северный поток". 18 элитных подводников спецназа Британии

А Кудасов

Зря, не зря. Одно сказать, а сказывалось, говорилось, обещалось весьма долго и очень не мало, другое сделать. Сказанное хоть и не воробей, но похожее, сделанное - его нельзя не заметить как и не сделанное. А как говорят: "Обещаниями сыт не будешь".