Все-таки начинаешь по-тихоньку верить, что все изверги и преступники со временем будут наказаны.
В Одессе убиты те, кто мог подорвать "Северный поток". 18 элитных подводников спецназа Британии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Зря, не зря. Одно сказать, а сказывалось, говорилось, обещалось весьма долго и очень не мало, другое сделать. Сказанное хоть и не воробей, но похожее, сделанное - его нельзя не заметить как и не сделанное. А как говорят: "Обещаниями сыт не будешь".
Ответить
12 час.
степан дунов
Это хорошо но вот почему до сих пор нет ударов по логову этих змей в Киеве. Давно пора уничтожить ихнюю власть во главе с зелей.
Ответить
12 час.
W
Walery
Зелю необхожимо гласно судить и подвесить за ноги ...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии