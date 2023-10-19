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Российские ракеты поджарили немецкого «Буйвола» и уничтожили арсеналы ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 19 октября 2023 года

Российские ракеты поджарили немецкого «Буйвола» и уничтожили арсеналы ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 19 октября 2023 года

Российские ракеты поджарили немецкого «Буйвола» и уничтожили арсеналы ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 19 октября 2023 года Юлия СоколоваНа Запорожском направлении российские военные демонстрируют уверенность и профессионализм в ведении боевых действий.

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