В Твери полицейские пресекли распространение крупной партии наркотиков

Сотрудниками наркоконтроля УМВД России по городу Твери в ходе реализации оперативных материалов проведено обследование жилища 34-летнего тверичанина, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
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