Землетрясения в Калифорнии вызывало трещины в домах

Трещины в стенах домов возникли в результате землетрясения в Калифорнии 1 января, передает CNN. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 30 милях от Юрики, и в 9 милях от Рио-Делл, по данным геологической службы США, на глубине около 17 миль.