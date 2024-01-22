«Мама живет в отвратительных условиях», — Фомин не стал скрывать, что происходит в доме матери в Новосибирске

Нет никакого секрета в том, что звезды живут роскошной жизнью и раскидываются финансами налево и направо, но очень часто бывает там, что их самые ближайшие родственники пытаются существовать на копейки, не имея денег даже на еду и лекарства.
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