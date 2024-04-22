В ходе торгов на Мосбирже акции ПОЛЮС PLZL падают на 0,94%Стоимость акций ПОЛЮС PLZL в ходе основной сессии торгов на Московской бирже снижалась на 0,94%, свидетельствуют данные торговой площадки на текущий момент.
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