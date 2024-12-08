Генпрокурор Краснов: за пять лет у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд рублей

Средства, которые могли бы пойти на школы, бесплатные лекарства и помощь многодетным семьям, идут на "набивание бездонных карманов" Российская прокуратура за пять лет добилась обращения в доход государства имущества коррупционеров на общую сумму более 760 млрд рублей.