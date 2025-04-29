Тысячи россиян, призванных в рамках частичной мобилизации 2022 года, столкнулись с правовой ловушкой, которая превратила их службу в…Сообщение Демобилизация мобилизованных: почему мобилизованные не смогут вернуться домой даже после завершения СВО появились сначала на Ежедневные новости.