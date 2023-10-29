Жив, курилка: как продлить жизнь двигателю с карбюратором

Фото onallcylinders.com Несмотря на то, что в нашей стране подавляющая масса автомобилей оснащена инжекторными моторами и дизелями, солидная доля машин до сих пор приходится на легковушки с карбюраторными силовыми агрегатами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии