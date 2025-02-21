«Лучший вариант — отъезд во Францию». В окружении Трампа заявили, что Зеленскому надо срочно покинуть Украину. В чем причина?

В окружении американского президента Дональда Трампа считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует срочно уезжать из страны — так, по мнению чиновников, будет лучше не только для него, но и для всего мира.
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