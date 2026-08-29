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Культурология.рф

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Вокруг света: Кто и для чего создал самый большой в мире геоглиф, известный как «Человек из Марри»

Вокруг света: Кто и для чего создал самый большой в мире геоглиф, известный как «Человек из Марри»

На сухих песках бесплодной пустыни, недалеко от озера Кати-Танда-Эйр в Южной Австралии, высечен самый большой в мире геоглиф, известный как «Человек из Марри».

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