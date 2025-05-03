«Сент-Луис» выиграл 15 подряд домашних матчей – 4-й результат в истории НХЛ. Рекорд у «Филадельфии» – 24 победы в 1976-м

«Блюз» победили «Виннипег» в шестой игре серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2 (3-3). По продолжительности серии они вышли на четвертое место в истории НХЛ, сравнявшись с «Лос-Анджелесом» в сезоне-2012/13.