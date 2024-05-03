Этикетки полного цикла, дубль три

Белгородская полиграфическая компания «Флексо-Пак» построит в Солнечногорске Московской области производство самоклеящихся этикеток полного цикла — от разработки дизайна и выпуска сырья до изготовления готовой продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии