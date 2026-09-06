Киберпространство становится новый полем боя США и Ирана

Объявленные американским президентом Дональдом Трампом меры давления на Иран путем введения многочисленных жестких санкций вызвали ответную реакцию Тегерана.
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