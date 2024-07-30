МИХАИЛ ТОКМАКОВ Нынешним летом украинский, как это модно говорить, политический трек испытывает причудливые деформации, становясь похожим на синусоиду.
Китайская хитрость: зачем КНР пригласила украинцев обсудить условия мира без участия РФ
Комментарии
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лл
лина любимцева
ЧЕТКИХ условий переговоров, озвученных Путиным я никогда не слышала. Все размыто, каждый раз по разному и лаже во вред (к примеру о совместном использовании Херсонской и Запорожской областей - НУ ВОТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!!!)... Домысливай как и что захочет... Нет четких целей!!! Вот как-то ТАК... Дело - не-до-дело...
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20 час.
Natalija Osminina
А это уже не важно. Точно также, как неважно, кто победит на американских выборах и будут ли они вообще. Ну. это примерно то же самое. когда врач пациента заверил бы вас, что пациент безнадежен, и гарантированно умрет в течение недели. а сам пациент, не подозревая об этом. торгуется с вами, желая обхитрить в сделке, которая планируется через полгода.
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20 час.
Natalija Osminina
Да Путин уже много раз говорил- Крым и 4 области- России. Это не предмет для дискуссий. Как и то, что Украина должна быть вне НАТО. Дискуссии ожидаются об общеевропейской безопасности, куда входят договоры о ДСНВ- ракетах средней и малой дальности, и об отводе НАТО от западных границ России. Раньше стоял год 1997. Подозреваю, что сейчас будет 1989 г.
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20 час.
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