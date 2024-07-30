Китайская хитрость: зачем КНР пригласила украинцев обсудить условия мира без участия РФ

лл лина любимцева ЧЕТКИХ условий переговоров, озвученных Путиным я никогда не слышала. Все размыто, каждый раз по разному и лаже во вред (к примеру о совместном использовании Херсонской и Запорожской областей - НУ ВОТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!!!)... Домысливай как и что захочет... Нет четких целей!!! Вот как-то ТАК... Дело - не-до-дело...

Natalija Osminina А это уже не важно. Точно также, как неважно, кто победит на американских выборах и будут ли они вообще. Ну. это примерно то же самое. когда врач пациента заверил бы вас, что пациент безнадежен, и гарантированно умрет в течение недели. а сам пациент, не подозревая об этом. торгуется с вами, желая обхитрить в сделке, которая планируется через полгода.