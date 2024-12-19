Рыба под шубой, но это не салат. Используем скумбрию

Скумбрия, запеченная с овощами, имеет насыщенный вкус и нежную текстуру. Этот рецепт позволяет рыбе пропечься до готовности, а сочетание с отварными овощами добавляет блюду яркие и сбалансированные нотки.
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