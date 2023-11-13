Нигматуллин – лучший игрок «Пари НН» в октябре. Вратарь вызван в сборную на матч с Кубой

За вратаря проголосовали более 60% болельщиков. В прошлом месяце Нигматуллин сыграл на ноль в Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) и «Сочи» (1:0), отразив пенальти в матче с южанами.
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