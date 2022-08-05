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Глава МИД России Лавров заявил, что не увидел желания американского госсекретаря Блинкена поговорить с ним в Камбодже

Глава МИД России Лавров заявил, что не увидел желания американского госсекретаря Блинкена поговорить с ним в Камбодже

Руководитель российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сделал заявление о том, что не увидел желания государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже.

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