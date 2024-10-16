Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировали просьбы Запада порвать отношения с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Президент Киргизии Жапаров: Просьбы Запада порвать с РФ вызваны ненавистью
Комментарии
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Eduard
Запад,это те кто травил мир коороновирусом,устраивает перевороты в том числе в Казахстане! Взрыаают газопроводы,вмешиваются в дела чужих стран.Ещё много преступлений за Западом!
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20 час.
Eduard
Казахстану бы с Западом порвать,который им "протесты" оплатил.Чем такие "протесты" на Украине закончились вы видите!
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20 час.
Eduard
Запад просто затопил мир кровью,все их слова вранье и обман.Дела и реальность ровно наоборот.Там где Запад обещает "защиту",там война!
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20 час.
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