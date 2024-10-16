Президент Киргизии Жапаров: Просьбы Запада порвать с РФ вызваны ненавистью

Eduard Запад,это те кто травил мир коороновирусом,устраивает перевороты в том числе в Казахстане! Взрыаают газопроводы,вмешиваются в дела чужих стран.Ещё много преступлений за Западом!

Eduard Казахстану бы с Западом порвать,который им "протесты" оплатил.Чем такие "протесты" на Украине закончились вы видите!