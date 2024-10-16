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Президент Киргизии Жапаров: Просьбы Запада порвать с РФ вызваны ненавистью

Президент Киргизии Жапаров: Просьбы Запада порвать с РФ вызваны ненавистью

Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировали просьбы Запада порвать отношения с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Запад,это те кто травил мир коороновирусом,устраивает перевороты в том числе в Казахстане! Взрыаают газопроводы,вмешиваются в дела чужих стран.Ещё много преступлений за Западом!
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20 час.
Eduard
Казахстану бы с Западом порвать,который им &quot;протесты&quot; оплатил.Чем такие &quot;протесты&quot; на Украине закончились вы видите!
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20 час.
Eduard
Запад просто затопил мир кровью,все их слова вранье и обман.Дела и реальность ровно наоборот.Там где Запад обещает &quot;защиту&quot;,там война!
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20 час.

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