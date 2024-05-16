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В Минобороны заявили, что ЗРК «Тор» «отлично уничтожает» Storm Shadow

В Минобороны заявили, что ЗРК «Тор» «отлично уничтожает» Storm Shadow

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Восток» прикрывают работу российских военных на первой линии обороны от ударов средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе Storm Shadow, на южнодонецком направлении.

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