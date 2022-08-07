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Индия запустила ракету SSLV с двумя спутниками. Но не очень удачно

Индия запустила ракету SSLV с двумя спутниками. Но не очень удачно

Индия сегодня осуществила запуск своей новой легкой ракеты SSLV (Small Satellite Launch Vehicle). Об этом сообщила Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO).

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