Индия запустила ракету SSLV с двумя спутниками. Но не очень удачно

Индия сегодня осуществила запуск своей новой легкой ракеты SSLV (Small Satellite Launch Vehicle). Об этом сообщила Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO).
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