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Аргументы и Факты

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В Коми гражданина России и Канады приговорили по делу о госизмене

В Коми гражданина России и Канады приговорили по делу о госизмене

Верховный суд Коми вынес приговор гражданину России и Канады Николаю Зюзеву, который обвинялся в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

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