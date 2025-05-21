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Россия готова обсудить стратегическую стабильность с США в Совете Безопасности

Россия готова обсудить стратегическую стабильность с США в Совете Безопасности

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов подтвердил готовность России к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности и региональной безопасности, несмотря на давление Запада на форум в Москве.

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