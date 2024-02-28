Пророк в «нейтральном» отечестве: 38 лет назад был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме

28 февраля — памятная дата для нашего «надменного соседа». И нынешнее правительство Швеции преподнесло к годовщине убийства народного премьера сразу два «подарка»: избавилось от более чем столетнего нейтралитета и собралось в НАТО, а также расписалось очередной раз в собственной беспомощности: закрыло так и не открытое расследование взрыва на «Северных потоках».