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Пророк в «нейтральном» отечестве: 38 лет назад был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме

Пророк в «нейтральном» отечестве: 38 лет назад был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме

28 февраля — памятная дата для нашего «надменного соседа». И нынешнее правительство Швеции преподнесло к годовщине убийства народного премьера сразу два «подарка»: избавилось от более чем столетнего нейтралитета и собралось в НАТО, а также расписалось очередной раз в собственной беспомощности: закрыло так и не открытое расследование взрыва на «Северных потоках».

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