Минлесхоз РТ сообщил о старте лесокультурного сезона в первой декаде апреля

Ранняя весна внесла коррективы в работу лесников Татарстана. Ориентировочно лесокультурный сезон откроют в первой декаде апреля, сообщил сегодня глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии