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За что Сталин расстрелял идейного большевика и «крымского карателя» Белу Куна?

За что Сталин расстрелял идейного большевика и «крымского карателя» Белу Куна?

«Революция пожирает своих детей» – сказал французский политик и революционер Пьер Верньо. Эти слова подходят к судьбе венгерского революционера Белы Куна, «ученика Ленина», политическое кредо которого сам Ильич охарактеризовал как – «левее левого».

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