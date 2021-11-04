За что Сталин расстрелял идейного большевика и «крымского карателя» Белу Куна?

«Революция пожирает своих детей» – сказал французский политик и революционер Пьер Верньо. Эти слова подходят к судьбе венгерского революционера Белы Куна, «ученика Ленина», политическое кредо которого сам Ильич охарактеризовал как – «левее левого».
«Революция пожирает своих детей» – сказал французский политик и революционер Пьер Верньо. Эти слова подходят к судьбе венгерского революционера Белы Куна, «ученика Ленина», политическое кредо которого сам Ильич охарактеризовал как – «левее левого».
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