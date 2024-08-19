В Свердловской области общественники приняли участие в практическом занятии по безопасности дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с заместителем председателя Общественного совета при МО МВД России «Каменск-Уральский» Александром Суворовым провели для воспитанников детского сада № 83 пешеходную экскурсию.
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