Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

«Ноттингем Форест» – фаворит матча против «Бернли», который еще не набрал очков за три игры

Заключительный матч пятого тура АПЛ пройдет в понедельник, 18 сентября: «Ноттингем Форест» примет «Бернли».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх