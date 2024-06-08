Опасность и лечение храпа и синдрома обструктивного апноэ сна

Более 60 процентов населения страдает от храпа, сообщают медицинские исследования. Этот недуг, характеризующийся вибрацией мягких тканей носоглотки и сопровождающийся громким звуком, имеет множество причин, начиная от анатомических особенностей до образа жизни.