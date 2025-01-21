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Минфин 22 января предложит инвесторам один выпуск ОФЗ-ПД

Минфин 22 января предложит инвесторам один выпуск ОФЗ-ПД

Минфин России планирует 22 января 2025 года провести аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26247RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, говорится в информационном сообщении ведомства.

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