Трамп все сильнее дает понять, что на украинском направлении грядут перемены – The Telegraph

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, сообщает об отчаянной совместной попытке лидеров Франции и Британии Эммануэдя Макрона и Кейра Стармера предпринять «последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США».