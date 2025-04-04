Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +14°, ливень• Севастополь: +13°, облачно• Ялта: +12°, облачно• Алушта: +13°, облачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +13°, дождь• Бахчисарай: +14°, дождь• Джанкой: +15°, дождь• Судак: +12°, облачно• Феодосия: +12°, пасмурно.
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