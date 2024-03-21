Объединять или не объединять? Сегодня на комиссии районной Думы слушался вопрос об объединении двух поселений Новоаннинского района - Черкесовского и Полевого.
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Объединять или не объединять? Сегодня на комиссии районной Думы слушался вопрос об объединении двух поселений Новоаннинского района - Черкесовского и Полевого.